У томских таксистов проверят наличие судимостей

С 1 сентября требования к таксистам ужесточат. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 сентября все томские таксисты в обязательно порядке будут обязаны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. Об этом сообщает «МК в Томске».

В феврале в Томске произошло несколько инцидентов, связанных с поездками в такси. Так, жительница областного центра в красках рассказала в соцсетях о своей поездке, которая внезапно завершилась из-за испортившегося настроения водителя: он расстроился из-за низкой стоимости поездки, поэтому просто высадил ее на дороге.

Две истории были опубликованы от имени таксистов. Один поведал о неадекватной пассажирке, которая всю поездку кричала и угрожала. Второй попросил откликнуться пассажиров, которые испачкали заднее сиденье соусом, чтобы оплатили химчистку.

Параллельно в СМИ появляется все больше информация о новых правилах работы такси в России. Председатель комитета лицензионно-разрешительной деятельности областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области Светлана Царенко напомнила, что Госдума в конце декабря 2022 года утвердила законопроект, регулирующий работу такси. Вводятся новые требования к водителям, а также к внешнему и внутреннему виду машин.

- Федеральный закон №580 вступает в силу с 1 сентября. В общей сложности, изменений более 100, - рассказала Светлана Царенко и добавила, что впереди очень много работы, которую нужно успеть завершить до осени. - Правительство должно узаконить нормативно-правовые акты и отправить их в регионы. Этот закон полностью изменит всю работу в такси, - подчеркнула председатель комитета. Более подробно новый законопроект разъяснят к концу лета. Тем не менее уже сейчас известно, что за руль такси не смогут сесть томичи с неснятой или непогашенной судимостью за насильственные преступления - убийства, грабежи и разбои. Обязательным требованием станет размещение «шашечек» на кузове, а также фонаря оранжевого цвета на крыше такси. А в салонах появится информация не только о перевозчике, авто и водителе, но и номер телефона для приема жалоб и предложений.