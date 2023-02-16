В сети появились фотографии погибших томских солдат в зоне СВО

Руслан Абдулаев. Фото: ТомИнТех
24 февраля 2023 года исполнится год с начала спецоперации на Украине. За 12 месяцев в зону СВО в качестве добровольцев и мобилизованных уехало немало жителей Томской области. К сожалению, не все защитники возвращаются обратно. Сегодня «КП-Томск» вспоминает тех, кто погиб при исполнении воинского долга.
Руслан Абдулаев
В зоне спецоперации погиб выпускник ТомИнТеха 2015 года. За героизм Руслана посмертно наградили орденом Мужества. Ранее Абдулаев служил на космодроме в Плесецке, а также в Хабаровске, Сирии и Таджикистане.
Александр Сеивкаев
Александр Сеивкаев. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске»
Майора медслужбы Сеикаев посмертно наградили орденом Мужества. 3 января 2023 года, больница в Запорожской области, где работал томич, подверглась массированному удару ВСУ. Майор остался помогать пациентам и погиб вместе с ними, когда украинские националисты нанесли повторный ракетный удар.
Степан Леонтюк
Степан Леонтюк. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске» / Поисковый отряд
5 января в Парабельском районе Томской области простились с Степаном Леонтюком. Военнослужащий погиб в зоне спецоперации по освобождению Донбасса.
Георгий Реплин
Георгий Реплин. Фото: социальные сети
52-летний стрежевчанин проходил службу по контракту. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Дома у Георгия остались жена и дети.
Андрей Стариков
Андрей Стариков. фото: "Одноклассники.ру"
В зоне СВО житель села Александровское Томской области воевал в качестве добровольца с ноября 2022 года. Андрей погиб при освобождении Бахмута (Артёмовска).
Андрей Голещихин
Андрей Голещихин. Фото: "Одноклассники.ру"
19 января 2023 года земляки простились с Андреем в селе Парабель. Военнослужащий пал смертью храбрых в ходе проведения специальной операции.
Александр Назаренко
Александр Назаренко. Фото: "ВКонтакте": "Иштанское сельское поселение"
О гибели бойца стало известно из сообщения Иштанского сельского поселения. Александр Назаренко погиб в ходе специальной военной операции.
Владимир Замятин
Владимир Замятин. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"
32-летний стрежевчанин погиб при освобождении Артёмовска (Бахмута). Военнослужащий входил в состав ЧВК «Вагнер».
Станислав Конев
Станислав Конев. Фото: социальные сети
29-летний военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации 20 декабря 2022 года. У Станислава Конева остались на Родине жена и дети.
Владислав Никифоров
Владислав Никифоров. Фото: социальные сети
Военнослужащий из Томской области пал в бою 4 декабря 2022 года. Владиславу было только 28 лет.
Сергей Фетисов
Сергей Фетисов. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"
Сергей отправился в зону СВО добровольцем. Военнослужащий входил в подразделения ЧВК «Вагнер». Погиб на поле боя в возрасте 33 лет.
Тимофей Гаврилов
Тимофей Гаврилов. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"
52-летний стрежевчанин служил добровольцем, погиб в ожесточенных боях за Артёмовск. Известно, что ранее боец носил имя фамилию Евгений Солдунов.
Андрей Порозов
Андрей Порозов. Фото: социальные сети
Служил в качестве добровольца на Донбассе, погиб 20 января 2023 года. Известно, что Андрей проживал в Катайгинском районе Томской области.
Олег Андреев
Олег Андреев. Фото: социальные сети
Погибший военнослужащий из Асино также входил в состав ЧВК «Вагнер». Ее бойцы находятся на сложнейших участках фронта.
Редакция «КП-Томск» выражает соболезнования родным и близким погибших бойцов.