В сети появились фотографии погибших томских солдат в зоне СВО

Руслан Абдулаев. Фото: ТомИнТех

24 февраля 2023 года исполнится год с начала спецоперации на Украине. За 12 месяцев в зону СВО в качестве добровольцев и мобилизованных уехало немало жителей Томской области. К сожалению, не все защитники возвращаются обратно. Сегодня «КП-Томск» вспоминает тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

Руслан Абдулаев

В зоне спецоперации погиб выпускник ТомИнТеха 2015 года. За героизм Руслана посмертно наградили орденом Мужества. Ранее Абдулаев служил на космодроме в Плесецке, а также в Хабаровске, Сирии и Таджикистане.

Александр Сеивкаев

Александр Сеивкаев. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске»

Майора медслужбы Сеикаев посмертно наградили орденом Мужества. 3 января 2023 года, больница в Запорожской области, где работал томич, подверглась массированному удару ВСУ. Майор остался помогать пациентам и погиб вместе с ними, когда украинские националисты нанесли повторный ракетный удар.

Степан Леонтюк

Степан Леонтюк. Фото: предоставлено редакцией «МК в Томске» / Поисковый отряд

5 января в Парабельском районе Томской области простились с Степаном Леонтюком. Военнослужащий погиб в зоне спецоперации по освобождению Донбасса.

Георгий Реплин

Георгий Реплин. Фото: социальные сети

52-летний стрежевчанин проходил службу по контракту. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО. Дома у Георгия остались жена и дети.

Андрей Стариков

Андрей Стариков. фото: "Одноклассники.ру"

В зоне СВО житель села Александровское Томской области воевал в качестве добровольца с ноября 2022 года. Андрей погиб при освобождении Бахмута (Артёмовска).

Андрей Голещихин

Андрей Голещихин. Фото: "Одноклассники.ру"

19 января 2023 года земляки простились с Андреем в селе Парабель. Военнослужащий пал смертью храбрых в ходе проведения специальной операции.

Александр Назаренко

Александр Назаренко. Фото: "ВКонтакте": "Иштанское сельское поселение"

О гибели бойца стало известно из сообщения Иштанского сельского поселения. Александр Назаренко погиб в ходе специальной военной операции.

Владимир Замятин

Владимир Замятин. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"

32-летний стрежевчанин погиб при освобождении Артёмовска (Бахмута). Военнослужащий входил в состав ЧВК «Вагнер».

Станислав Конев

Станислав Конев. Фото: социальные сети

29-летний военнослужащий погиб в зоне проведения спецоперации 20 декабря 2022 года. У Станислава Конева остались на Родине жена и дети.

Владислав Никифоров

Владислав Никифоров. Фото: социальные сети

Военнослужащий из Томской области пал в бою 4 декабря 2022 года. Владиславу было только 28 лет.

Сергей Фетисов

Сергей Фетисов. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"

Сергей отправился в зону СВО добровольцем. Военнослужащий входил в подразделения ЧВК «Вагнер». Погиб на поле боя в возрасте 33 лет.

Тимофей Гаврилов

Тимофей Гаврилов. Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"

52-летний стрежевчанин служил добровольцем, погиб в ожесточенных боях за Артёмовск. Известно, что ранее боец носил имя фамилию Евгений Солдунов.

Андрей Порозов

Андрей Порозов. Фото: социальные сети

Служил в качестве добровольца на Донбассе, погиб 20 января 2023 года. Известно, что Андрей проживал в Катайгинском районе Томской области.

Олег Андреев

Олег Андреев. Фото: социальные сети

Погибший военнослужащий из Асино также входил в состав ЧВК «Вагнер». Ее бойцы находятся на сложнейших участках фронта.

Редакция «КП-Томск» выражает соболезнования родным и близким погибших бойцов.