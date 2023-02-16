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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:57

Регулируемый пешеходный переход появится возле ТЦ на улице С. Лазо

Переход оборудуют светофором с кнопкой для пешеходов
Анастасия Талалаева
Архив КП

Архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске между зданиями на улице С. Лазо №6а и №3б нанесут разметку пешеходного перехода установят светофор с кнопкой. Об этом сегодня, 16 февраля, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Из-за частого перехода томичами проезжей части вне пешеходных зон в начале улицы С. Лазо появится пешеходный переход. Его оборудуют летом текущего года возле торгового центра, так как именно туда направляется основной поток нарушителей на данном участке.

«Михаил Ратнер поручил профильному департаменту организовать на этом участке регулируемый пешеходный переход, установив светофор, оборудованный кнопкой для пешеходов», – сказано в сообщении.

Также в ответ на вопрос одного из предпринимателей и.о. мэра поручил департаменту управления муниципальной собственности рассмотреть возможность аренды или выкупа здания № 6/4 по той же улице.