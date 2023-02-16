Регулируемый пешеходный переход появится возле ТЦ на улице С. Лазо

Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске между зданиями на улице С. Лазо №6а и №3б нанесут разметку пешеходного перехода установят светофор с кнопкой. Об этом сегодня, 16 февраля, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Из-за частого перехода томичами проезжей части вне пешеходных зон в начале улицы С. Лазо появится пешеходный переход. Его оборудуют летом текущего года возле торгового центра, так как именно туда направляется основной поток нарушителей на данном участке.

«Михаил Ратнер поручил профильному департаменту организовать на этом участке регулируемый пешеходный переход, установив светофор, оборудованный кнопкой для пешеходов», – сказано в сообщении.

Также в ответ на вопрос одного из предпринимателей и.о. мэра поручил департаменту управления муниципальной собственности рассмотреть возможность аренды или выкупа здания № 6/4 по той же улице.