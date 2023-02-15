Военнослужащие поблагодарили томских рукодельниц за маскировочные сети

Бойцы поблагодарили томских рукодельниц за маск-сети. Фото: скриншот видео "Народный фронт" Томской области.

Бойцы из зоны спецоперации на Украине прислали видео, в котором поблагодарили томских рукодельниц за маскировочные сети. Об этом сообщает региональный штаб «Народного фронта».

Активные жители села Дзержинское в Томске ежедневно плетут маскировочные сети для земляков, выполняющих боевые задачи в Донбассе на передовой. Идею воплотил в жизнь местный предприниматель, офицер запаса Олег Логвинов и волонтер «Народного фронта» Елена Семенова. - Фронту нужны маскировочные сети. Без элементов маскировки бойцы видны, как на ладони. Замаскированные позиции – это сохраненные жизни наших ребят, - отмечают в НФ.

Поэтому вот уже много вечеров подряд неравнодушные женщины Дзержинского приходят в производственный ангар на улице Фабричной и плетут маск-сети. К их изготовлению подключились и школьники. В итоге только за два месяца томские рукодельницы сплели более 50 средств защиты и маскировки.

Изготовленные маск-сети уже доставлены бойцам на Донбасс. Военнослужащие от души поблагодарили томичей за помощь: «Дорогие девушки, женщины, большое вам спасибо! Вы не просто плетете маскировочные сети, вы поднимаете наш боевой дух!».