В Ботсаду ТГУ расцвел уникальный двойной цветонос стрелиции королевской

Фото: Сибирский Ботанический сад

В субтропической оранжерее ботанического сада томского госуниверситета началось массовое цветение стрелиции королевской. Об этом сообщает официальный портал сада. С февраля по апрель в ботаническом саду в Томске можно будет увидеть цветение многолетнего растения, названного в честь Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой (жена короля Великобритании Георга III, бабушка королевы Виктории). Сотрудники оранжереи ожидают в этом сезоне роспуска десяти бутонов. "В этом году на растении расцвел уникальный цветонос с двумя соцветиями одновременно, подобно сиамским близнецам, что не характерно для данного вида. Сотрудники сада ласково называют их Зита и Гита", - говорится в сообщении. По словам директора ботсада Михаила Ямбурова, яркая оранжевая окраска некоторых лепестков привлекает к цветку опылителей, и само растение похоже на экзотических пернатых, поэтому в народе его называют "журавль" или "райская птица". Самостоятельные экскурсии в ТГУ проходят по субботам и воскресеньям.