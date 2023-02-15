Томский ТЮЗ покажет спектакль о подростке в поисках отца

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томском Театре юного зрителя ставят спектакль о сложной жизни подростков «Полина ищет па». Информацию о премьере опубликовали на официальном сайте ТЮЗа.

Режиссёр Анна Морозова совместно с АНО «Центр «Культурный город» ставит в томском театре спектакль "Полина ищет па" в рамках проекта «Детки и предки. Сибирь».

По сюжету пьесы подросток Полина впервые влюбляется, испытывает трудности с пониманием близких, а также отправляется искать своего папу, которого не встречала ни разу в жизни.

"Истории, где маленькая девочка ищет взрослого, который её обнимет, пожалеет, а приходит к тому, что она сама себя в состоянии поддержать, очень вдохновляющие, у них есть психотерапевтический эффект. Мне очень близка мысль, что нужно искать опору в том, что есть у тебя сейчас, а не в людях, которые куда-то ушли, не в вещах, которые не случились в твоей жизни", - рассказала Морозова.

Как режиссёр женщина также известна по постановкам в Новосибирске и Москве. Вместе с художником по сцене Анной Поляковой они создали уже 10 спектаклей (сотрудничают и в томском ТЮЗе).

В постановке используется музыкальное сопровождение авторства отечественных инди-групп 2010-х годов.

Известно, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.