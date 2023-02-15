В едином платежном документе томичей появилась квитанция за капремонт

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С начала текущего года собственники жилья в многоквартирных домах Томска начали получать единые квитанции из ЕИРЦ вместе с документом об оплате капитального ремонта. Об этом сообщило издание "МК в Томске" со ссылкой на директора Регионального фонда капремонта Николая Савотина.

Согласно новым правилам оформления квитанций в едином платёжном документе содержится информация о капитальном ремонте, она выделена отдельно.

Данные изменения, как часть политики Томской области, нужны, чтобы оптимизировать оплату, сделать её удобнее.

"Деньги сразу идут на лицевой счет собственника. Иными словами, для собственника ничего не изменилось", - пояснил Николай Савотин. Он добавил, что в Северске квитанции по прежнему будут поступать жителям от Фонда, так как там действует свой расчётный центр.

Также Савотин подчеркнул, что закрепленный за квартирой лицевой счёт не меняется.

"Если у вас есть квитанция, пусть даже прошлогодняя, вы можете заплатить по ней", - сообщил директор фонда.

Напомним, для жителей новостроек первые пять лет после сдачи дома считаются платёжными каникулами, взносов за капремонт не предусмотрено, как и для жителей домов, где квартир меньше пяти.