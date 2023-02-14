На дружинников и казаков муниципалитеты Томской области потратили 1,2 миллиона рублей

Фото: администрация Томской области.

14 февраля в администрации Томской области состоялась межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. Ее участники обсудили результаты работы подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании» государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, раскрываемость преступлений в Томской области в прошлом году составила 59,4 % - 32-е место по России. Выросла раскрываемость убийств с 93% до 97,9%, краж с банковских карт - с 37,6% до 42,8%, дистанционных мошенничеств - с 15% до 15,5%.

По данным областного комитета общественной безопасности, временную работу получили более 500 подростов, состоящих на учете; почти 40 тысяч школьников прошли социально-психологическое тестирование. Томичам, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества произведены выплаты. Проведен областной конкурс на лучший район по профилактике правонарушений.

- Для помощи правоохранительным органам во всех районах области созданы 68 народных дружин, две казачьи народные дружины и одно общественное объединение правоохранительной направленности - в них состоят около 1200 человек, - рассказал председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин. - На деятельность дружин в прошлом году из бюджетов муниципальных образований выделили более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

За год полицейские совместно с дружинниками провели более 1 300 профилактических рейдов, выявили около 1 400 правонарушений, раскрыли 4 преступления, обеспечили охрану порядка на 239 массовых мероприятиях в регионе.