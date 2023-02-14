Маршрутку из Томска до Спутника пассажиры ждут на морозе по 2-3 часа

Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб. Фото: скриншот видео соцсети "Народный фронт"/Томская область.

Жители поселка Спутник ждут единственный автобус до дома из Томска по 2 часа в будни и до 3 часов в выходные дни. С жалобой на работу перевозчика обратилась в стрим-канал «Народного фронта» жительница Спутника Екатерина Кравцова. Информация об этом опубликована в социальных сетях регионального штаба «Народного фронта».

Женщина рассказала депутату Госдумы РФ Светлане Бессараб о том, что в Октябрьском районе города Томска очень плохое транспортное сообщение между областным центром и поселком Спутник. Хотя расстояние там небольшое – всего 10-15 минут езды, но единственный автобус, основными пассажирами которого являются пожилые и дети, ходит по будням с интервалом в 1 час, а в выходные – 3 часа.

- Сейчас зима. В один из дней в пять часов вечера автобус просто не приехал - водитель заболел. И все пассажиры вынуждены были ждать маршрутку два часа на морозе в минус 30, - рассказала Екатерина.

Как выяснилось, в конце 2021 года Спутник остался без своего перевозчика – маршрут №22 расторгнул контракт. Вместо него жителей поселка стал возить 11-й автобус. При этом интервал между рейсами заметно увеличился. Другие перевозчики на конкурс не заявляются из-за жестких условий контракта и нерентабельность маршрута.

Светлана Бессараб пообещала женщине, что «Народный фронт» окажет содействие в организации встречи активистов поселка Спутник и представителей администрации Томска. И такая встреча состоялась. О ее результатах «Комсомолка» расскажет в ближайшее время.