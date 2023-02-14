Власти Томска просят горожан убрать машины с дорог

Фото: скриншот видео мэрии Томска/Телеграм

Власти города обратились к жителям с просьбой не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Об этом сообщает администрации Томска.

В пресс-службе пояснили, что в ночь на 15 января дорожники будут чистить и вывозить снег со следующих городских улиц:

- пер. Нечевский - от Тверской до Гоголя и от Красноармейской до Гоголя;

- ул. Тверская - от Герцена до Карташова и от Усова до пр. Кирова;

- ул. Р. Люксембург - от пер. Островского до пер. Тихого;

- пер. 1905 года - от Кузнечного ввоза до Речного вокзала;

- ул. Большая Подгорная - от Дальне-Ключевской до пер. 1905 года;

- ул. Дальне-Ключевская - от пер. Проектируемого до Пушкина;

- ул. Артема - от пр. Кирова до Елизаровых;

- ул. Косарева - от Артема в тупик;

- ул. Усова - от Артема до Киевской.

Роторная перекидка: ул. Королева, пр. Комсомольский (спуск к туннелю), подходы и развязки Коммунального моста.

А днем 15 февраля спецтехника «Томск САХ» будет убирать снег с улицы Елизаровых - от Кулагина до Балтийской; Беринга - от Мичурина до С. Лазо; пр. Комсомольский - от пр. Фрунзе до Сибирской и от Сибирской до пер. Мариинского; пр. Академический (путепровод).

В мэрии также сообщили, что список улиц может быть скорректирован из-за погодных условий.