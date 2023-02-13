«Лекарственные» мошенники выманили у пожилой томички полтора миллиона

Два месяца женщина переводила мошенникам свои сбережения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

74-летняя жительница Томска перевела полтора миллиона рублей мошенникам, которые пообещали ей компенсацию за купленные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району Томска обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. По предварительным данным, томичке позвонила неизвестная и представилась сотрудником Счетной палаты. Она сообщила женщине, что той полагается компенсация в размере 600 тысяч рублей за купленные ранее лекарства, которые оказались несертифицированными. Пенсионерка подтвердила, что препараты эти покупала, но не принимала их, поэтому компенсация ей не нужна.

Но мошенница была настойчивой и смогла убедить престарелую томичку «оформить компенсацию» - для этого личные сбережения нужно было перевести на специальный счет. Два месяца женщина исправно переводила их мошенникам. О том, что все это жестокий обман, она поняла после очередного звонка, когда ее попросили перевести «еще 160 тысяч рублей».

Уголовное дело по данному факту возбуждено. Телефонные мошенники объявлены в розыск.

Сотрудники УМВД России по Томской области напоминают: не совершайте финансовые операции по указаниям звонящих лиц! Помните: лучшая защита от мошенничества – прекращение разговора с собеседником!