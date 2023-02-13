В январе в Томской области узаконили отношения 260 влюбленных пар

Для 137 женщин брак, заключенный в январе, стал первым семейным союзом в жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

В январе в Томской области новую ячейку общества создали 260 влюбленных пар. Причем большая часть из них – 179 – в Томске. Самыми популярными датами у молодоженов были 21 и 27 января, сообщает пресс-служба областной администрации.

Любопытно, но для 142 мужчин и 137 женщин брак, заключенный в январе, стал первым семейным союзом в жизни. Были среди них и интернациональные – таковых насчиталось 11. Семьи создавали с гражданами Азербайджана, Молдовы, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Германии и США.