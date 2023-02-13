Снежные фигуры ветерана УФСИН вновь победили в «Зимнем Томске»

Снежные фигуры Валерия Максимова снова победили. Фото: 70.fsin.gov.ru.

Много лет подряд житель Томска, ветеран УФСИН украшает свой двор снежными фигурами, с которыми потом занимает на городском конкурсе «Зимний Томск» первые места. Так случилось и в этом году. Об очередной победе бывшего сотрудника рассказали в пресс-службе УФСИН России по Томской области.

Снежные фигуры ветерана Томского УФСИН подполковника в отставке Валерия Максимова снова победили в «Зимнем Томске». Напомним, в конкурсе участвуют как жители, так и организации с предприятиями. Главная его цель – вместе украсить любимый город к новогодним праздникам. И тут уж все стараются, как могут: одни наряжают окна и балконы, другие дворы и дома, третьи место работы и территорию около нее. А результаты их творчества по фотографиям потом оценивает жюри. Критериев несколько – оригинальность идеи, наличие сюжетно-тематических линий, какие световые конструкции и технологии применялись.

Снежные фигуры Валерия Максимова снова победили. Фото: 70.fsin.gov.ru.

В этом году были заявлены следующие номинации: «Зимние фантазии», «А у нас во дворе…», «Новогодний формат», «Лучшая инициатива» и «Стрит-арт фотозона». Валерий Максимов победил в номинации «А у нас во дворе». Диплом 1 степени ветерану ГУФСИН вручил заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус.

Ежегодно двор Максимовых возле дома по улице Степной превращается в музей снежных фигур под открытым небом, которыми любуются не только дети и внуки, а также соседи и прохожие томичи.