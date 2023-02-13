Томская область заняла 49 место по качеству жизни

Томская область поднялась с 50-го места на 49-е. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

По итогам за 2022 год Томская область заняла 49 место в рейтинге качества жизни населения в регионах России. Данную информацию опубликовали эксперты РИА Новостей.

Общий рейтинговый балл у Томской области составил 49,985 (49 место). Отметим, что показатели регион улучшил – в 2021 году он занимал 50 место с рейтинговым баллом в 46,321.

Что касается соседей, то Новосибирская область лидирует – 21-я строчка, Кемеровская на 50-й, Красноярский край разместился на 37-й, Иркутская область – на 60-й, Омская – на 62-й, Хакасия – на 61-й. Алтайский край находится на 64-м месте, а Республика Алтай на 79-м. Хуже всего, по данным рейтинга, живется в Республике Тыва – 85 строчка рейтинга.

Напомним, рейтинг городов был составлен на основе 67 показателей, которые оценивали фактическое состояние тех или иных составляющих жизни и ситуации в социальной сфере конкретного региона.