Жители Томска не считают 14 февраля праздником

Фото: Олег Укладов

В Томске местные жители не считают 14 февраля праздником. Отметить День святого Валентина выразили желание только 17% томичей, такие данные следуют с исследования портала SuperJob.

Уточняется, что у 71% жителей Томска планов на праздник нет. Только 32% мужчин сообщили, что хотят подарить своим вторым половинкам цветы. Среди мужчин моложе 34 лет каждый второй планирует вручить букет своей избраннице.

Как заявляют аналитики, среди самых распространенных способов отметить праздник на работе руководители компаний назвали – почту с валентинками.

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