Губернатор Томской области на Донбассе посетил Саур-Могилы и музея «Молодой Гвардии» в ЛНР

Губернатор Томской области Владимир Мазур на Донбассе посетил Саур-Могилы и музея «Молодой Гвардии» в ЛНР. Помимо этого, глава региона привез солдатам гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Глава региона навестил в Донецкой и Луганской Народных Республиках мобилизованных из Томской области, передал бойцам очередную партию экипировки, а также гуманитарную помощь мирным жителям ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Также уточнятся, что подробности Владимир Мазур рассказал на встрече с томскими общественниками, которые оказывают помощь военнослужащим и их семьям, и в этом видео