В Томске судоходная компания выплатит семье погибшего подростка более 1,5 млн рублей

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Суд взыскал с томской судоходной компании компенсацию морального вреда матери и сестре погибшего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Александровского района Томской области.

Напомним, весной 2020 года капитан речного судна привлёк к чистке ёмкостей от мазута несовершеннолетних. Распоряжение сэкономить средства на рабочей силе мужчине дал руководитель компании. Однако без необходимых средств защиты и инструктажа по технике безопасности один из подростков погиб в результате отравления парами нефтепродуктов.

И руководителя компании, и капитана судна приговорили к лишению свободы за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мужчины признали вину, но не были согласны с размерами денежной компенсации: 1,2 миллиона рублей для матери погибшего и 400 тысяч рублей - для его сестры. Прокурор на суде заключил, что требования справедливы, с компании решено взыскать указанную сумму. Постановление ещё не вступило в силу.