Еще трое жителей Томской области погибли в ходе СВО на Украине

Фото: "Мемориал героев"

Трое жителей Томской области погибли в зоне СВО на Украине. Сообщения об этом появились в соцсетях.

О смерти 29-летнего Станислава Конева сообщили в паблике "Мемориал героев". Отмечается, что солдат героически погиб еще 20 декабря 2022 года. У томича осталась жена и дети.

Вторым погибшим стал 28-летний Владислав Никифоров. Томич героически погиб 4 декабря 2022 года в зоне боевых действий.

О третьем погибшем сообщил мэр Стрежевого Валерий Дениченко. Владимир Замятин погиб в ходе боев под городом Артёмовск (ДНР).