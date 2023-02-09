В 2022 году в Томской области ни одного заключенного не помиловали

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В Томской области в 2022 году ни одного заключенного не помиловали. Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых на 1 января 2023 года составляла в регионе 3525 человек, сообщается на сайте томского омбудсмена.

"По состоянию на 01.02.2023 Президентом РФ решение о помиловании не принято ни по одному из ходатайств", - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека отметил, что в прошлом году комиссия по вопросам помилования на территории Томской области провела 8 заседаний, на которых рассмотрела 24 ходатайства от осужденных лиц (2021 г.- 30).

Уточняется, что в восемнадцати случаях Комиссия решила не поддерживать ходатайства и рекомендовала их отклонить, в 6 – предложила поддержать обратившихся за помилованием (2 чел. – освободить от дальнейшего отбывания наказания, 3 чел.- сократить срок отбывания, 1 – снять судимость)

Помимо этого, в течение года члены комиссии дважды выезжали в исправительные учреждения для того, чтобы встретиться с людьми, ходатайствовавшими о помиловании.