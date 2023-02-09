Около 7 тысяч тонн снега вывезли в Томске и области с подтопляемых территорий

Фото: Ксения Высотина

В городе и области готовятся к пропуску талых вод. О количестве вывезенного снега рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

С территорий Ленинского района города убрали 2,3 тысячи тонн снега, Советского - более 3,3 тысяч.

"В Кировском районе вывоз снега производится на ул. Эуштинская, А. Иванова, пер. Буяновский, Западный, Ново-Кузнечный 1-й и 2-й. На сегодня вывезено 1 222 тонны", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в зону паводка попадают частки в поселке Аникино, микрорайоне Степановка, деревне Эушта, селе Дзержинское, там также вывозится снег.

Планируется дальнейшая уборка в Советском районе (не менее 10 тысяч тонн снега) и В Октябрьском - с улиц Войлочной, Войлочной заимки, переулка Песочного, Мало-Кирпичного, улицы Лермонтова.