Мэрия Томска изменила принятый в декабре городской бюджет на 2023 год

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В Томске гордума утвердила предложенные администрацией изменения в бюджете на текущий год. В декабре доходы составляли 20,1 миллиарда рублей, на сегодняшний день число увеличили до 21,8 миллиардов.

Исполняющая обязанности начальника департамента финансов Анна Мальсагова объяснила это дополнительно выделенными средствами из регионального бюджета.

"590 миллионов рублей выделено в качестве субсидии на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», 140 миллионов рублей – на ремонт улично-дорожной сети", - сказано в сообщении. Кроме того, 79 миллионов рублей пойдут на социальные выплаты по государственным жилищным сертификатам.

Среди статей расходов значатся: строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Наука, финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды», программы «Сохранение исторического наследия города Томска», ремонт «Дома с жар-птицами», техническое оснащение музеев, реконструкция водозаборной скважины Белого озера.

Расходы города в конце 2022 года оценивались в 21 миллиард рублей, сейчас сумма выросла до 22,7 миллиардов.