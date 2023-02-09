В Томске будут производить 1500 тонн ремонтно-дорожных смесей в год

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На территории особой экономической зоны Томска завершили строительство завода смесей для круглогодичного ремонта дорог. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Здание находится на южной площадке ОЭЗ, после ввода в эксплуатацию его производительность будет достигать 1,5 тысяч тонн в год. Такие объёмы должны ускорить устранение аварийных участков дорожного полотна.

Смеси ViaMix будут использовать для ремонта проезжих частей, мостов, пешеходных зон.

"Свою продукцию «ЭкоДор» уже успел опробовать на городских дорогах в Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае", - сказано в сообщении.

Известно, что компанию создали в 2010 году при ТГАСУ, тогда же она получила грант на энергосберегающую установку, работающую на сверхвысоких частотах и предназначенную для ремонта асфальтированных дорог.