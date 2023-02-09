Жительница Томска рассказала о взрыве газа в Новосибирске

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Сегодня, 9 февраля, утром в соседнем Новосибирске произошел мощный взрыв на ул. Линейной. В результате него рухнул целый подъезд дома.

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим", - пишет издание "МК в Новосибирске".

Екатерина, жительница Томска, буквально вчера приехала в соседний город по работе. Офисное здание, в которое нужно было попасть девушке, находилось как раз не далеко от места взрыва.

"По дороге до офиса обратила внимание на то, что несколько пожарных и машин скорой помощи едут. Но не придала этому значение никакого, а потом через полчаса увидела новость...", - пишет томичка редакции "КП-Томск".

По словам Екатерина, звуки сирен слышаться до сих пор с места происшествия.

Отметим, что пока что известно только о гибели одного человека в разрушившимся подъезде.