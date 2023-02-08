В Томске 40 аккаунтов на Госуслугах взломали мошенники

Фото: Наталья Качановская

Личные кабинеты 40 жителей Томской области на сайте «Госуслуги» были взломаны мошенниками в течение двух дней. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по региону.

Аферисты звонят владельцам аккаунтов от лица сервиса и под различными предлогами просят сообщить им код из смс. В том числе звонящие говорят о готовности справок 2-НДФЛ, 3-НДФЛ или о размере пенсии. В некоторых случаях причиной звонка они называли попытку взлома личного кабинета кем-то другим.

Так, за прошедшие двое суток смс-коды мошенникам озвучили порядка 40 жителей области.

«Злоумышленники получают доступ к персональный данным и получают возможность подтверждать заявления в кредитных организациях от имени владельца аккаунта, меняют номер телефона, к которому привязан аккаунт, и гражданин не может самостоятельно войти в свой личный кабинет на портале Госуслуг», - сообщили в ведомстве.

Напомним, коды из смс-сообщений нельзя передавать третьим лицам.