Томские ученые разработали беспилотник со сканером почвы

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Группа томских специалистов из разных областей работают над созданием беспилотного устройства для нужд сельского хозяйства. Об этом сообщает издание "АиФ-Томск".

На полях Томской области с помощью дрона исследуют зоны, нуждающиеся в удобрениях. Нейросети будут обрабатывать полученные с устройства снимки и рассчитывать необходимое количество питательных веществ.

Таким образом, ученые (занятые в проекте почвоведы, метеорологи, радиофизики, специалисты информационных и других технологий) планируют улучшить качество культур, а также проводить различные исследования в аграрном направлении.

Подразумевается, что гаджет будет долгое время проводить в воздухе, несмотря на свою тяжесть, так как при разработке эскперты учли большую площадь полей.

Тестовые полёты проведут в два этапа во время полевого сезона текущего года: сначала аппарат просканирует почву, затем будет точечно вносить удобрения.