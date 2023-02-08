В ТГУ запустят 3D-печать биотканей для тестировки лекарств без животных

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Новые лекарства и материалы для имплантов больше не будут тестировать на животных. Об использовании для этих целей напечатанных тканей рассказали в пресс-службе Томского государственного университета. Замену участия животных в лабораторных исследованиях на биоткани специалисты назвали способом ускорить процесс доведения препаратов до пациентов. С помощью биопринтера ученые также будут изучать развитие и методы лечения онкологических заболеваний, тестировать новые материалы для реконструктивно-восстановительной хирургии, работать над максимальной биосовместимостью имплантов с тканями человека. "Это даст возможность проводить исследование влияния заболеваний на организм, а также прорабатывать разные способы лечения", - сообщили в вузе. ТГУ уже приобрел 3D-биопринтер, инкубатор и счетчик клеток, амплификатор, спектрофотометр и другую технику для разработок и подготовки специалистов данного направления. Также разработан проект, поддержанный Минобрнауки РФ, разработки технологии, позволяющей редактировать врожденный иммунитет для предотвращения образования метастаз.