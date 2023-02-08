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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:24

В бюджет Томской области вернули 302 млн рублей из федеральной казны

Такой возврат средств произошёл впервые в истории страны
Анастасия Талалаева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство Светленского лицея в Томске завершили на год раньше срока за счет региональных средств. О возврате затраченных миллионов сообщили в правительстве области.

По словам Людмилы Огородовой, здание образовательного учреждения в Северном парке удалось возвести в два раза быстрее запланированных сроков, поэтому остаток финансирования вернули в регион.

«Поскольку, когда школа строится, федеральный бюджет разделяется на два года, а мы построили за год, оставшаяся часть федерального бюджета была компенсирована из областного», — рассказала замгубернатора.

Напомним, в начале текущего учебного года в микрорайоне Северный парк открыли новый корпус Светленского лицея вместимостью 1100 мест. В учебном заведении с детьми работают по авторской методике "эмоционального образования", принадлежащей директору Александру Сайбединову.