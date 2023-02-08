Мошенники требовали у 64-летней томички 1,5 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники позвонили пожилой женщине и представились её внучкой, попавшей в автомобильную аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Кировскому району Томска.

Местная жительница обратилась в органы с рассказом о подозрительном телефонном звонке ее матери (1958 года рождения).

Звонящая, представившись внучкой, сказала, что попала в ДТП и, чтобы "решить вопрос" последствий инцидента, ей нужны деньги - 1,5 миллиона рублей.

Девушка бросила трубку, когда пенсионерка начала задавать уточняющие вопросы.

Возбуждено уголовное дело по признакам хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).