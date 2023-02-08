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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:24

Томские волонтеры участвуют во Всероссийской акции «Снежный десант»

Студотряды помогают жителям региона очищать улицы от снежных завалов
Анна Ковалёва

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

180 представителей вузов и томского профтеха объединились в 9 волонтерских отрядов. Они получили путевки «Снежного десанта» в 11 районов Томской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Добровольцы работают в Асиновском, Зырянском, Колпашевском, Верхнекетском и других районах области. Студотряды выезжают по заявкам жителей региона. Чтобы получить помощь волонтеров, нужно обратиться в муниципальную администрацию. Она сформирует отряд и направит его туда, где требуется помощь в уборке снега.

Многие студенты уже не в первый раз участвуют в ежегодной акции «Снежный десант». Они не только помогают жителям области очищать улицы от снега, но и проводят патриотическую работу. Организуют мастер-классы для школьников, рассказывают им о высших учебных заведениях Томска.

Отметим, что патриотическую акцию Российских студенческих отрядов «Снежный десант» проводят по всей стране уже более 50 лет.