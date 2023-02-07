В Томской области задержали двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении растительных наркотиков

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В Томской области в Парабельском районе задержали двух подозреваемых в незаконном приобретении и хранении растительных наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В ходе проведения оперативных мероприятий оперативниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МО МВД России «Парабельское» задержаны двое жителей Каргасокского района, 1986 и 1991 годов рождения, у которых находились пакеты с веществом растительного происхождения", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что находясь в районе урочища Кедровый мыс Парабельского района, собрали части дикорастущей конопли. Прибывшая на место следственно-оперативная группа, изъяла пакеты с веществом растительного происхождения, которое, согласно проведенной экспертизе, является «марихуаной» - наркотическим средством из растения рода конопля, общей массой более 1 килограмма.

Следователи возбудили уголовное дело.