Шесть томских депутатов вошли в комиссию по выбору кандидатов на пост мэра

Фото: Ксения Высотина

В Томске избрали депутатов, которые примут участие в отборе кандидатов на пост мэра. Их назначили 7 февраля на 27-м собрании.

В список вошли: Чингис Акатаев ("Единая Россия"), Давид Аветян ("Яблоко"), Анжелика Белоусова ("Справедливая Россия – патриоты за правду"), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Андрей Петров (КПРФ), Максим Резников ("Единая Россия") и Ксения Старикова ("Новые люди").

В пояснительной записке говорится, что изначально заявки на участие в конкурсной комиссии подали 9 депутатов. Однако по регламенту их должно быть 6. В связи с этим прошло голосование по выбору членов комиссии.