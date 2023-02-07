Жители Херсонской области могут оформить сертификат на покупку жилья в Томской области

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Жителям Херсонской области вручат сертификаты на приобретения жилья в Томской области. Для его получения нужно подать заявление в Департамент архитектуры и строительства или в МФЦ. Такие данные следуют из постановления на сайте администрации региона.

"Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ, определяемого Министроем РФ составляющего 33 квадратных метра для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра — для семей из 2 человек и по 18 квадратных метров на одного человека — для семей из 3 и более человек", - говорится в постановлении.

Отмечается, что выплата на основе сертификата предоставляется однократно. На такой документ можно приобрести жилье по договору купли-продажи одно или несколько жилых помещений. Уточняется, что размер выплаты равен 100 тысячам на человека.

Также добавляется, что если будет принято решение об отказе в предоставлении сертификата заявителю в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня принятия такого решения, направляется уведомление с указанием основания для отказа в предоставлении выплаты и предложения порядка обжалования.