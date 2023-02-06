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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:00

В Томске за неделю очистили 110 крыш от навесов снега

Речь идет про Октябрьский район
Ксения Высотина

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Октябрьском районе Томска за минувшую неделю очистили 110 крыш от навесов снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Работы по очистке от снежных «шапок» и наледи, а также по полной очистке кровель домов УК и ТСЖ ведут ежедневно в рамках плановой работы и предписаний районных администраций и санмилиции. Так, только в Октябрьском районе за прошедшую неделю со 110 крыш были удалены навесы и сосульки", - говорится в сообщении.

В администрации города добавили, что за выходные дни в Томске было снежные навесы были удалены с более, чем 80 крыш, еще почти 40 кровель полностью очистили от снега.