В Томске с 6 февраля светофор на Коммунальном мосту будет работать на 20 секунд дольше

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Светофор на Коммунальном мосту будет работать на 20 секунд дольше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, ссылаясь на специалистов департамента дорожной деятельности и благоустройства. Это связано с изменением потока транспорта к мосту.

"В связи с этим сегодня будет скорректирован режим работы светофора на въезде в город. Для проезда транспорта со стороны Черной речки время увеличится на 20 секунд – с 50 до 70, для движения автомобилей со стороны Тимирязевского, мкр. Северный парк и пос. Серебряный бор время останется неизменным – 80 секунд", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус, если раньше со стороны Тимирязевского мы наблюдали гораздо больший поток машин, то сейчас ситуация несколько изменилась.

"Мы видим, что и со стороны Черной речки идет плотный поток транспорта", - сказал заммэра.

Именно поэтому было принято решение о корректировке времени светофора. Новый режим начнет действовать уже сегодня, 6 февраля.