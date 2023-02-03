Власти Томска хотят завершить подготовить концепцию новой набережной к 2024 году

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В Томске администрация города планирует подготовить концепцию новой набережной к 2024 году. Работа по определению основных параметров техзадания ведется по поручению губернатора области Владимира Мазура, сообщает пресс-служба мэрии.

"И.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел очередное плановое совещание по разработке технического задания на выполнение работ по благоустройству Набережной Томи. В совещании приняли участие заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров, и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков, руководитель Центра развития городской среды Томской области Римма Пак", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что к работе над развитием территории были подключены специалисты Центра городской среды, которые провели анализ и представили концепцию благоустройства набережной осенью 2022 года. С учетом имеющихся материалов был составлен рабочий вариант проекта технического задания.

В мэрии пояснили, что основными ограничениями при разработке проекта является учет объемно-пространственных и конструктивных особенностей дамбы, а также обеспечение технического проезда транспорта и парковок на территории, примыкающей к зданию областной администрации.

Специалисты Центра развития городской среды заявляют, что общий подход к обустройству этой территории предполагает создание единого пешеходного пути на всем протяжении набережной, насыщение ее новыми функциональными элементами, расчистку прибрежной полосы. Предлагается разбить реализацию проекта на три участка: от Ушайки до дома по ул. К. Маркса, 2; от ул. К. Маркса, 2 до Речвокзала и участок напротив Речвокзала.