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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:28

Томская область получит субсидию в 132 млн рублей на газификацию жилья льготников

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур
Ксения Высотина

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для Томской области Правительство РФ выделило для Томской области субсидию на газификацию жилья льготников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем telegram-канале.

"Командировка в Москву продолжается. Делюсь хорошими новостями. Правительство выделило нам субсидию на газификацию жилья льготников. Это поддержка ветеранов, инвалидов, многодетных семей и семей с низким достатком", - пишет губернатор в своем блоге.

Мазур также добавил, что Томская область вошла в пятерку крупнейших получателей федеральной субсидии. По словам главы региона, это связано с большой проделанной работой в Москве. Уточняется, что область получит 132 млн рублей.

"Это значит, что 1320 нуждающихся семей получат сертификаты по 100 тысяч рублей на подведение газа к дому", - добавил губернатор.