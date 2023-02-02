В Томске 5 февраля состоится бесплатный показ короткометражек от начинающих режиссеров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в воскресенье, 5 февраля, состоится бесплатный показ короткометражек от начинающих режиссеров. Показ пройдет с 14.00 до 19.00 в "Точке кипения" (проспект Ленина, 26), сообщил организатор мероприятия Евгений Жуков.

"Одна из важнейших миссий мероприятия — поддержка молодых авторов из регионов", - добавляет режиссер.

Утоняется, что в рамках киномарафона жители города смогут посмотреть документальный альманах «Там, где наш дом» (12+) об активных жителях соседнего Красноярска, а также игровые новеллы «Близкие люди» (12+) с участием известных актеров; а также показ трех эпизодов томского сериала-альманаха «Соцсети» (16+).

Количество мест в зале ограничено.