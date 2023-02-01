В 2022 году Томская область выполнила план по нацпроектам на 80%

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В Томской области в 2022 году был выполнен план по национальным проектам на 80%. Данный результат – в зоне критики и самый низкий в Сибирском федеральном округе, сообщил прокурор области Александр Семенов.

"Прокурор добавил, что кассовое исполнение по расходам на национальные проекты составило в регионе порядка 80 % от годового плана. Данный результат – в зоне критики и самый низкий в Сибирском федеральном округе. А это оценка эффективности работы органов власти в регионе", - говорится в сообщении.

По словам прокурора, на данный момент имеется отставание по срокам строительства социально-значимых объектов. Он также отметил, что в регионе вскрыты преступные схемы при реализации национальных проектов, возбуждены уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников районного и областного уровней.