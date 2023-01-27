В Томске 30 января пройдет прямой эфир на тему онкологии

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30 января в Томске пройдет прямой эфир на тему онкологии и все, что он ней нужно знать. Трансляцию проведет главный внештатный специалист-онколог регионального департамента здравоохранения Лидия Пикалова. Об этом сообщает пресс-служба облздрава.

Уточняется, что в прямом эфире затонут такие вопросы, как: на что влияет возникновение рака, как не пропустить онкологию на ранней стадии, какие продукты снижают риск развития раковых заболеваний, а какие наоборот провоцируют.

В департаменте здравоохранения добавили, что трансляция пройдет в телеграм-канале "Область здоровья" и в группе в "ВКонтакте".