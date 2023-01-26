Проект "Краса в погонах" из Томска рассказал о новой участнице

Фото: Росгвардия

Издание "МК в Томске" запустило уникальный фото-проект, в котором рассказывает красивых женщинах, которые надевают форму с погонами на работу.

В этот раз "Краса в погонах" рассказывает о Татьяне Зюзиной - военнослужащей Управления Росгвардии по Томской области, прапорщике.

Татьяна Зюзина проходит службу в войсках правопорядка с 2014 года. В рабочее время девушка организует и проводит тематические мероприятия для росгвардейцев и юных патриотов Томской области.

В свободное от работы время Татьяна увлекается силовыми видами спорта и участвует в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия. Любит готовить.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.