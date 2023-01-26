Томичка в магазине украла кошелек у незнакомой женщины

В Томске 47-летняя местная жительница в магазине украла кошелек у незнакомой женщины. В течение двух часов подозреваемую задержали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило сообщение от жительницы областного центра о хищении кошелька с деньгами в магазине на улице Смирнова", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сотрудники следственно-оперативной группы в торговом заведении опросили свидетелей произошедшего и изучили записи с камер видеонаблюдения.

По данным полиции, потерпевшая в одном из залов при выборе товаров случайно уронила на пол кошелек, после чего направилась к кассе. Проходящая мимо имущества злоумышленница положила его к себе в сумку и отказавшись от покупок покинула магазин.

Уточняется, что женщина похитила 6 тысяч рублей. Следователями было возбуждено уголовное дело.