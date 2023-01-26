В Томской области предложили предоставить федеральные льготы для тружеников тыла

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В Томской области сенатор Виктор Кресс предложил предоставить федеральные льготы для тружеников тыла. Об этом сообщил бывший губернатор региона на первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации.

Кресс отметил, что 9 мая 2025 года Россия будет отмечать 80-летие Великой Победе, а живых, приближавших эту Победу на фронте, с каждым годом становится все меньше и меньше. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день всего 60 ветеранов Великой Отечественной войны и 2 200 тружеников тыла.

«По действующему законодательству участники Великой Отечественной войне являются льготниками федерального уровня, а труженики — регионального. Разница в финансовом исчислении существенная», — отметил сенатор от Томской области, предложивший дать всем труженикам тыла единые федеральные льготы.

Такую идею поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.