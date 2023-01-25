В томском селе нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

Тело мужчины обнаружили в жилом доме в Молчаново. Фото: прокуратура Томской области

В селе Молчаново обнаружили тело 55-летнего мужчины. По предварительной информации, смерть наступила в результате травмы головы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В жилом доме по ул. Советской в с. Молчаново Томский области обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде повреждений на голове», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал прокурор Молчановского района Алексей Давыденко.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ход расследования уголовного дела контролирует районная прокуратура.

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