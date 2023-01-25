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НовостиОбщество25 января 2023 10:49

Томский губернатор поставил задачи пищевикам

Владимир Мазур открыл собрание Томской ассоциации пищевиков
Ксения Высотина

Сегодня, 25 января, губернатор Томской области Владимир Мазур открыл собрание Томской ассоциации пищевиков, на котором обратил внимание руководителей предприятий на новые перспективы и возможности отрасли.

«Развитие пищевой индустрии, выпуск широкого круга отечественных продуктов питания по доступным ценам – одна из главных задач, которую ставит президент. Она особенно актуальна в нынешних условиях экономических войн, но и наиболее решаема она именно сейчас, когда мы все меньше взаимодействуем с западными производителями и все больше делаем упор на развитие местных, в качестве продукции которых я уверен. При этом местные продукты, конечно, должны быть доступнее для покупателей», – подчеркнул Владимир Мазур, открывая встречу.

Губернатор обратил внимание на то, что томская пищевая промышленность разнообразна, ее продукция конкурентна и узнаваема как в регионе, так и за его пределами.

«Наши предприятия выпускают все основные продукты питания. И с каждым годом запускают более ста новых наименований. Считаю, что главные производственные показатели должны расти с каждым годом. Для этого нужно решить ряд задач, – сказал Владимир Мазур. – Во-первых, держать темпы роста отрасли на уровне 5% в год. Это позволит развивать производства и создавать дополнительные рабочие места. В-вторых, увеличивать выпуск продукции с длительным сроком хранения. Это необходимо для выхода томских продуктов в удалённые районы области и другие регионы страны. Наконец, необходимо стабилизировать цены, особенно в сегменте эконом-класса. Это повысит конкурентоспособность и востребованность продукции, а значит, ее объемы будут расти».

«Но хочу обратить внимание: сокращение внутренних издержек не должно происходить за счет снижения качества и заработной платы работников. Это очень важно для отрасли, где трудятся почти 10 тысяч человек», – предупредил руководителей Владимир Мазур, выступая на собрании ассоциации.