Томский губернатор поставил задачи пищевикам

Сегодня, 25 января, губернатор Томской области Владимир Мазур открыл собрание Томской ассоциации пищевиков, на котором обратил внимание руководителей предприятий на новые перспективы и возможности отрасли.

«Развитие пищевой индустрии, выпуск широкого круга отечественных продуктов питания по доступным ценам – одна из главных задач, которую ставит президент. Она особенно актуальна в нынешних условиях экономических войн, но и наиболее решаема она именно сейчас, когда мы все меньше взаимодействуем с западными производителями и все больше делаем упор на развитие местных, в качестве продукции которых я уверен. При этом местные продукты, конечно, должны быть доступнее для покупателей», – подчеркнул Владимир Мазур, открывая встречу.

Губернатор обратил внимание на то, что томская пищевая промышленность разнообразна, ее продукция конкурентна и узнаваема как в регионе, так и за его пределами.

«Наши предприятия выпускают все основные продукты питания. И с каждым годом запускают более ста новых наименований. Считаю, что главные производственные показатели должны расти с каждым годом. Для этого нужно решить ряд задач, – сказал Владимир Мазур. – Во-первых, держать темпы роста отрасли на уровне 5% в год. Это позволит развивать производства и создавать дополнительные рабочие места. В-вторых, увеличивать выпуск продукции с длительным сроком хранения. Это необходимо для выхода томских продуктов в удалённые районы области и другие регионы страны. Наконец, необходимо стабилизировать цены, особенно в сегменте эконом-класса. Это повысит конкурентоспособность и востребованность продукции, а значит, ее объемы будут расти».

«Но хочу обратить внимание: сокращение внутренних издержек не должно происходить за счет снижения качества и заработной платы работников. Это очень важно для отрасли, где трудятся почти 10 тысяч человек», – предупредил руководителей Владимир Мазур, выступая на собрании ассоциации.