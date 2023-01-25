СК Томской области проводит проверку после сообщений о выдаче жилья, непригодного для проживания в томском селе

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В Томской области СК РФ проводит проверку после сообщений о выдаче жилья, непригодного для проживания в томском селе. Следователи следственного отдела по Ленинскому району приступили к проведению доследственной проверки, сообщает ведомство.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка размещенной в социальной сети информации о предоставлении должностными лицами администрации Турунтаевского сельского поселения Томского района Томской области семье, дом которой уничтожен пожаром, жилого помещения, не отвечающего установленным санитарным нормам", - говорится в сообщении.

В СК рассказали, что в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местной власти, ответственных за данное направление деятельности. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.