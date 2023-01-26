В Томской области усилили меры по противопожарной безопасности

Фото: МЧС

В Томской области было передано более семи тысяч листовок-памяток для жителей частных территорий, в которых рассказывается о правильной эксплуатации печей и профилактике пожаров. В МЧС по Томской области ответили на запрос "КП-Томск", сообщив, что кроме бесед с жителями региона были усилены другие направления по предотвращению возгораний.

"В настоящее время, в целях стабилизации обстановки с пожарами, в которых погибли люди на территории области ведется работа по проведению подворовых обходов с проведением противопожарных бесед, осуществляется профилактическая работа по местам проживания многодетных, социально неадаптированных семей, проводится занятия с детьми дошкольного и школьного возраста. Совместно с органами местного самоуправления, администрацией и полицией", - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях профилактики пожаров в МЧС активизировали работу со СМИ, проводятся занятия с детьми дошкольного и школьного возраста. На данный момент на территории Томской области ведется работа по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ).

Уточняется, что дымовой извещатель в доме являются одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей на пожарах. АДПИ выделяют среди средств активной защиты от огня, так как они могут реагировать на дым еще в момент возгорания. Звуковой сигнал же предупреждает жителей об угрозе, поэтому у них есть время эвакуироваться из помещения.

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