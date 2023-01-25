В МЧС по Томской области назвали основные причины пожаров в зимнее время

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В зимнее время наиболее частыми причинами пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил и устройства эксплуатации печей. В МЧС по Томской области по запросу "КП-Томск" ответили, какие основные причины бывают при возникновении пожаров зимнее время в регионе.

"При похолодании повышаются риски возникновения пожаров, как в быту, так и в нежилом секторе. При понижении температуры окружающего воздуха населения начинает обогревать себя и свои жилища всеми возможными способами. Усиленно топят печи и включают обогревали", - сообщает МЧС.

МЧС на запрос "КП-Томск" добавляет, что в зимнее время печное, газовое отопление и электрооборудование становятся источником повышенной опасности для возгорания. Дело в том, что печи топятся длительное время, нередко их оставляют без присмотра, в результате чего происходит перегрев от отдельных их частей.

В случае перекала и соприкосновения с деревянными стенами, мебелью или другими легко воспламеняемыми предметами пожар неизбежен. Кроме того, зимой увеличивается нагрузка на электрическую сеть, как результат - короткое замыкание и перегрузки.

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