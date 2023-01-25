В Томской области заработают 11 дорожных камер фотовидеофиксации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области начнут работать 11 дорожных камер фотовидеофиксации. За последние три года по нацпроекту в регионе появилось 36 новых или модернизированных комплексов, сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что в 2023 году установят более 10 камер по следующим адресам: улица Профсоюзная, 16 и улица 5-й Армии, 20 в областном центре и на трассах Томск – Каргала Колпашево (158,85 км, 191,73 км), Томск Мариинск (50,24 км, 60,39 км), Камаевка – Асино Первомайское (11,23 км, 23,2 км).

Также добавляется, что системы слежения появятся в Северске на примыкании улицы Славского к улице Смолокурка и на улице Северная, 16а, а также в районе улицы Транспортной, 77, ст. 1.