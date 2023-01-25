В Томске продлили работу праздничной иллюминации на две недели

Фото: Анна Ковалёва

В Томске новогодняя иллюминация на территории ледовых городков будет гореть до 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"И.о. мэра Томска Михаил Ратнер в ходе аппаратного совещания дал поручение департаменту дорожной деятельности и благоустройства продлить работу светового украшения города еще на две недели", - говорится в сообщении.

Изначально предполагалось, что отключение иллюминации произойдет с 26 января, однако было принято решение о продлении работы светодиодных украшений.

Напомним, что праздничная новогодняя иллюминация была включена с 13 декабря. Улицы Томска украсили 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов.