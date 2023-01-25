Томские студенты раздали открытки «Татьянки» жителям города

Дизайн открыток готовили ВУЗы "Большого университета".
Фото: Кирилл Колемасов
Сегодня, 25 января студенты вузов Томска раздали томичам открытки в честь Дня студента в рамках акции «Татьянка». Волонтеры вручали подарки возле ворот ТГУ, главного корпуса ТПУ и на Ново-соборной площади. Корреспондент КП-Томск запечатлел открытки и поговорил с организаторами.
На открыток можно заметить синицу, ретро-фотографии студентов прошлых лет, памятник Татьяне и не только
Фото: Кирилл Колемасов
Акция «Большого университета» «Татьянка» проходит в первый раз. Как рассказала координатор акции Ксения Сидоренко корреспонденту «КП-Томск», помимо физических открыток томичи могут отправить их в цифровом виде. Копии доступны в социальных сетях всех университетов Томска.
Открытки вручали всем желающим.
Фото: Кирилл Колемасов
«Мы надеемся, что пересылка и раздача Татьянок станет нашей томской традицией, поскольку Томск один из самых студенческих городов. Не зря говорят, что ты либо студент, либо имеешь отношение к студенчеству», - выразила надежду Сидоренко.
Дизайн открыток университеты готовили совместно. На них можно заметить синицу, ретро-фотографии студентов прошлых лет, памятник Татьяне и не только. Волонтеры вручали открытки не только студентам, но и всем желающим.
Раздавать открытки пришли волонтеры ТГУ и ТПУ.
Фото: Кирилл Колемасов
Копии открыток доступны в социальных сетях всех университетов Томска.
Фото: Кирилл Колемасов